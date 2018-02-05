Новый Mercedes-Benz A-класс представили официально

Фото: www.netcarshow.com
На закрытом мероприятии в Амстердаме состоялась официальная премьера хетчбэка Mercedes-Benz A-класс четвертой генерации. Сменившая поколение модель получила новые двигатели и коробку передач, систему полуавтономного управления, а также новейший мультимедийный комплекс.
Виктория Базылева

Внешне новый Mercedes-Benz A-класс напоминает последний CLS, дебютировавший на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре минувшего года. В частности, у купеобразного седана дизайнеры «подсмотрели» форму светодиодных фар и фонарей, шестиугольную радиаторную решетку и воздухозаборники с двумя горизонтальными вставками.

В основу машины легла модульная платформа MFA, уже известная нам по другим моделям штутгартской марки. Хетчбэк несколько вырос в габаритах — длина новинки составляет 4419 мм, а колесной базы — 2729 мм. Вместительнее стал и багажник, его объем увеличился на 29 литров до 370.

Фото: www.netcarshow.com

Первое время покупатели смогут приобрести А-класс в одной из трех модификаций. Автомобиль в базовой версии с индексом A200 оснащается новым 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 163 л. с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Этот мотор работает с шестиступенчатой механической коробкой передач или семидиапазонным «роботом». Машина в модификации А250 комплектуется двухлитровым 224-сильным агрегатом, в дизельной версии A180d – 1,5-литровым 116-сильным двигателем с наддувом. Привод — передний или полный.

Фото: www.netcarshow.com

Новый Mercedes-Benz A-класс располагает системами полуавтономного управления, мониторинга слепых зон, предотвращения фронтальных столкновений и автоматического торможения, а также новым мультимедийным комплексом Mercedes-Benz User Experience, управлять которым можно голосом или с помощью сенсорного дисплея. За дополнительную плату хетчбэк можно дооснастить адаптивными амортизаторами, системой выбора режима движения Dynamic Select и «умными» фарами с автоматической регулировкой интенсивности светового потока.

В следующем году штутгартцы презентуют публике A-класс в новом для модели кузове седан. Спустя некоторое время свет увидят еще две «заряженные» модификации A35 и A45 c 300- и 400-сильными двигателями. Кстати, первые живые автомобили доберутся до России предположительно к лету нынешнего года. Цены, комплектации и модификации машин, ориентированных на наш рынок, производитель анонсирует в марте.

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5 февраля 2018
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