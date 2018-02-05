Новый Mercedes-Benz A-класс представили официально

Внешне новый Mercedes-Benz A-класс напоминает последний CLS, дебютировавший на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре минувшего года. В частности, у купеобразного седана дизайнеры «подсмотрели» форму светодиодных фар и фонарей, шестиугольную радиаторную решетку и воздухозаборники с двумя горизонтальными вставками.

В основу машины легла модульная платформа MFA, уже известная нам по другим моделям штутгартской марки. Хетчбэк несколько вырос в габаритах — длина новинки составляет 4419 мм, а колесной базы — 2729 мм. Вместительнее стал и багажник, его объем увеличился на 29 литров до 370.