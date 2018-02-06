Автомобили проекта «Кортеж» отправятся в Азию и на Ближний Восток

Уже в следующем году российские автомобилисты получат возможность приобрести седан или лимузин проекта «Кортеж». Некоторое время спустя на конвейер встанут минивэн и внедорожник. Планируется, что поначалу объем выпуска машин составит порядка 300 единиц в год, к 2020-му он увеличится до 1000 экземпляров. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, автомобили на единой модульной платформе будут стоит примерно на 15% дешевле, нежели премиальные Mercedes-Benz S-класса или BMW 7-й серии.

Однако, как сообщает RNS, машины для первых лиц государства выйдут не только на отечественный авторынок. «НАМИ-Авто» — совместное предприятие ФГУП «НАМИ» и группы Sollers — намерено наладить поставки автомобилей проекта «Кортеж» за границу. Представитель СП рассказал, что в компании в настоящее время рассматривают в качестве возможных направлений Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Предполагается, что машины будут экспортировать в Китай и Объединенные Арабские Эмираты, но официально собеседник агенства эту информацию не подтвердил.