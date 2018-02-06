В январе российский авторынок вырос на 31,3%

Очевидно, на увеличение продаж новых автомобилей повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в январе дилеры распродавали машины прошлого года выпуска, привлекая клиентов выгодными предложениями — россияне спешили приобрести авто по старым ценам. Во-вторых, с начала года возобновились адресные госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предусматривающие десятипроцентную скидку. К тому же, январский результат кажется столь впечатляющим розве что в сравнении с первым месяцем прошлого года, когда рынок еще пребывал в глубоком кризисе — напомним, тогда он находился практически на самом дне.

В рейтинге производителей никаких перестановок не произошло. Лидирует, как и прежде, отечественный АВТОВАЗ, реализовавший в январе 21 005 автомобилей. На втором месте расположилась KIA — 15 310 проданных машин, на третьем Hyundai — 8752 легковушки. Замыкают первую пятерку Renault и Volkswagen — официальные дилеры этих марок пристроили 7880 и 5593 авто соответственно. «Выстрелили» в прошлом месяце Ravon, увеличивший свои продажи на 230%, Mitsubishi (+95%), Renault (+51%) и KIA (+49%). Наибольшие потери понесли компании Infiniti (-36%), Audi (-22%) и Suzuki (-21%).