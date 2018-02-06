В январе российский авторынок вырос на 31,3%

Фото: АвтоВзгляд
По итогам минувшего месяца объем российского рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличился аж на 31,3%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в январе наши соотечественники приобрели 102 464 машины.
Виктория Базылева

Очевидно, на увеличение продаж новых автомобилей повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в январе дилеры распродавали машины прошлого года выпуска, привлекая клиентов выгодными предложениями — россияне спешили приобрести авто по старым ценам. Во-вторых, с начала года возобновились адресные госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предусматривающие десятипроцентную скидку. К тому же, январский результат кажется столь впечатляющим розве что в сравнении с первым месяцем прошлого года, когда рынок еще пребывал в глубоком кризисе — напомним, тогда он находился практически на самом дне.

В рейтинге производителей никаких перестановок не произошло. Лидирует, как и прежде, отечественный АВТОВАЗ, реализовавший в январе 21 005 автомобилей. На втором месте расположилась KIA — 15 310 проданных машин, на третьем Hyundai — 8752 легковушки. Замыкают первую пятерку Renault и Volkswagen — официальные дилеры этих марок пристроили 7880 и 5593 авто соответственно. «Выстрелили» в прошлом месяце Ravon, увеличивший свои продажи на 230%, Mitsubishi (+95%), Renault (+51%) и KIA (+49%). Наибольшие потери понесли компании Infiniti (-36%), Audi (-22%) и Suzuki (-21%).

Фото: LADA

Куда более интересен тот факт, что LADA Vesta подвинула с почетного первого места прошлогоднего лидера KIA Rio. В пользу тольяттинских седанов и универсалов сделали выбор 6696 человек, в то время как «кореец» смог привлечь внимание 6582 покупателей. LADA Granta с результатом в 5315 проданных авто удержалась на третьей строчке. А Hyundai Solaris, ранее располагавшийся на четвертой позиции, откатился аж на седьмую (2987 машин). Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 3833 кроссовера, поднялась на одну ступеньку. В ТОП-5 по итогам января впервые вошел и Volkswagen Polo (3209 шт.), долгое время находившийся на шестой строчке.

Отметим также, что LADA 4x4 в прошлом месяце обошла Chevrolet Niva — внедорожниками обзавелись 2068 и 1752 человека соответственно. Volkswagen Tiguan реализованный в объеме 1721 экземпляров, оставил позади себя Toyota RAV4 (1592 авто). А другая Toyota — на этот раз Camry — сенсационно пропустила вперед своего конкурента KIA Optima: среднеразмерные седаны в прошлом месяце нашли 1337 и 1471 покупателей.

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6 февраля 2018
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