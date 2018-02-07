Audi продолжает получать награды и терять клиентов

Кто скажет, что Audi нечем гордиться, пусть первым бросит в меня камень — как, помнится, говорил Остап Бендер. Закончила компания 2017-й год вполне удовлетворительно, на 13-м месте, продемонстрировав динамику продаж в 2%. Для сравнения, заклятые друзья и любимые конкуренты Mercedes-Benz с BMW оказались совсем рядом — на 10 и 12 строках рейтинга портала focus2move с 2,5% и 2,2% роста. Хотя и тут ингольштадтцы оказались чуть ниже мирового авторынка в целом, продемонстрировавшего подъем на 2,2%.

Мировая общественность щедро оделила Audi по итогам года наградами и поощрениями. Так, Audi A5 Sportback получила премию Best Cars 2018 в категории среднеразмерных автомобилей согласно голосованию читателей авторитетнейшего журнала Auto motor und sport. Audi A4 удостоен экспертами интернет-портала Cars.com звания Luxury Car of the Year за универсальность, ходовые качества, динамику, просторный салон и оснащение.