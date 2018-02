Audi продолжает получать награды и терять клиентов

Бренд Audi признан победителем премии Edmunds CES Tech Driven Awards 2018 в номинациях «Самый инновационный автопроизводитель» и «Инновационные информационно-развлекательные системы». В первую очередь, жюри поразили система автопилотирования при движении в пробке Traffic Jam Pilot, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit и система MMI. По поводу высокого качества последнего из перечисленных девайсов лично меня терзают смутные сомнения, но в число экспертов Edmunds мне затесаться как-то не удалось.

Премия 10 Best Trucks & SUVs 2018 самого заслуженного американского журнала Car and Driver досталась Audi Q7, как лучшему среднеразмерному премиальному кроссоверу, причем второй раз подряд. Эксперты оценили практичность и ходовые качества, инновационные технологии и возможности доступа к информационным сетям. Audi R8 победила в категории «Спортивный автомобиль» Car of the Year 2018 в Корее, а премия Connected Car Award 2017: в категории «Технологии подключения» была отдана Audi A8.

Вот такой далеко не бедный набор почетных грамот и трофеев пополнил стеллажи штаб-квартиры компании в славном городе Ингольштадт. Однако мы, живущие в России, уже достаточно продолжительное время наблюдаем совершенно иную картину.