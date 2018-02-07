Audi продолжает получать награды и терять клиентов

Фото: Audi
Если по всему миру дела у ингольштадтской компании идут весьма успешно, что в России почему-то ее преследует одна неудача за другой. И на фоне множества наград, полученных за прошедший год в разных странах автомобилями с четырьмя кольцами на капоте, результаты продаж Audi в нашей стране выглядят особенно удручающими.
Эдуард Раскин

Кто скажет, что Audi нечем гордиться, пусть первым бросит в меня камень — как, помнится, говорил Остап Бендер. Закончила компания 2017-й год вполне удовлетворительно, на 13-м месте, продемонстрировав динамику продаж в 2%. Для сравнения, заклятые друзья и любимые конкуренты Mercedes-Benz с BMW оказались совсем рядом — на 10 и 12 строках рейтинга портала focus2move с 2,5% и 2,2% роста. Хотя и тут ингольштадтцы оказались чуть ниже мирового авторынка в целом, продемонстрировавшего подъем на 2,2%.

Мировая общественность щедро оделила Audi по итогам года наградами и поощрениями. Так, Audi A5 Sportback получила премию Best Cars 2018 в категории среднеразмерных автомобилей согласно голосованию читателей авторитетнейшего журнала Auto motor und sport. Audi A4 удостоен экспертами интернет-портала Cars.com звания Luxury Car of the Year за универсальность, ходовые качества, динамику, просторный салон и оснащение.

Фото: Audi

Бренд Audi признан победителем премии Edmunds CES Tech Driven Awards 2018 в номинациях «Самый инновационный автопроизводитель» и «Инновационные информационно-развлекательные системы». В первую очередь, жюри поразили система автопилотирования при движении в пробке Traffic Jam Pilot, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit и система MMI. По поводу высокого качества последнего из перечисленных девайсов лично меня терзают смутные сомнения, но в число экспертов Edmunds мне затесаться как-то не удалось.

Премия 10 Best Trucks & SUVs 2018 самого заслуженного американского журнала Car and Driver досталась Audi Q7, как лучшему среднеразмерному премиальному кроссоверу, причем второй раз подряд. Эксперты оценили практичность и ходовые качества, инновационные технологии и возможности доступа к информационным сетям. Audi R8 победила в категории «Спортивный автомобиль» Car of the Year 2018 в Корее, а премия Connected Car Award 2017: в категории «Технологии подключения» была отдана Audi A8.

Вот такой далеко не бедный набор почетных грамот и трофеев пополнил стеллажи штаб-квартиры компании в славном городе Ингольштадт. Однако мы, живущие в России, уже достаточно продолжительное время наблюдаем совершенно иную картину.

Фото: www.india.com

В 2017 году Audi оказалась единственной премиальной маркой, ушедшей в глубокий минус. Поскольку понятие «премиум» до сих пор является дискуссионным, уточню. В данном случае имеется в виду немецкая тройка и безосновательно примазавшиеся к ней Lexus с Infiniti. Так вот, в минус по продажам ушли только Audi и Lexus — на 18% и 2% соответственно.

Еще сильнее поразили январские итоги. Понятно, что этот месяц совершенно не показателен, и обозначенные им тенденции, как свидетельствует опыт, редко подтверждаются результатами года. Но все-таки. При общем росте рынка на 31,3% бренд умудрился потерять еще 22% объема реализации. Да, Infiniti сыграла еще хуже, упав на 36% ниже нуля. Но остальные-то настроились худо-бедно на положительный тренд: BMW +17%? Merdeces-Benz +2%, Lexus +20%…

Спрашивается, отчего покупатели демонстрируют такое пренебрежение к бренду, под которым выпускаются весьма неплохие автомобили? Может, дело в том, под каким соусом их пытаются продавать? Впрочем, это уже вопрос к маркетологам, так и не сумевшим выработать внятный перечень преимуществ марки перед конкурентами. Берите пример с Toyota — «мы самые надежные», и дело в шляпе…

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7 февраля 2018
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