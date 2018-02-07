Как банки и автодилеры разводят нас на большие деньги

Буквально в последние дни мы узнали как минимум две приятные новости. Первой нас осчастливила исследовательская компания Frank Research Group — согласно ее данным, в декабре 2017 года российские банки выдали автомобильных кредитов на 55,7 млрд. рублей. Это вам не баран чихнул — рекордный, между прочим, уровень за последние несколько лет. О большем объеме заемных средств на покупку машин сообщалось только в декабре 2013-го, непосредственно перед тем, как кризис грянул во всю силу. Тогда граждане-автолюбители влезли в долговую кабалу на общую сумму в 58,2 млрд. рублей.

Часть аналитиков не замедлила положительно оценить сей факт, и даже объявить его свидетельством качественного перелома кризисного тренда.

— Мы считаем декабрьские выдачи автокредитов системным успехом, до этого был восстановительный рост, — цитирует деловой портал BFM.ru заявление Юрия Грибанова, генерального директора Frank RG. По его мнению, выдачи вернулись на уровень 2014 года и продолжат расти.