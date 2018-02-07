LADA Vesta обошла KIA Rio и стала лидером российского авторынка

KIA Rio, ставшая лидером российского авторынка по результатам 2017 года, отъехала на вторую строчку, пропустив вперед отечественную LADA Vesta. Все больше наших сограждан отдает предпочтение тольяттинским седанам, а также универсалам, которые поступили в продажу осенью минувшего года. Кстати, согласно данным агентства «Автостат», на «четырехверки» приходится почти две три продаж модели, в то время как SW и SW Cross — лишь 35%.

Лучше других продаются «Весты» в средней комплектации Comfort — примерно 45% покупателей останавливают свой выбор на таких машинах. Комплектацию Luxe приобретают 35% россиян, базовую Classic — 20%. При этом наибольшим спросом пользуется модификация с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с. (около 75% от всех продаж). Пятиступенчатой «механикой» оснащены 90% проданных седанов и универсалов.

Напомним, что на сегодняшний день LADA Vesta продается в четырех версиях. Обзавестись седаном с бензиновым 106- или 122-сильным двигателем можно, заплатив от 569 900 рублей с учетом маркетинговых акций. Битопливная «четырехдверка», которая может работать как на бензине, так и на метане, продается по цене от 624 900 целковых. За универсал SW придется отдать уже не менее 654 900 рублей, за внедорожную модификацию SW Cross — как минимум 770 900.