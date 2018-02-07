Skoda отзывает в России более 1500 автомобилей из-за проблем с фарами

– Фары ближнего света (машин Skoda Superb — прим. ред.) после старта остаются в положении базовой установки. На транспортных средствах будет изменен параметр для контроля установки фар путем перепрограммирования, — говорится в сообщении Росстандарта.

Правда, не совсем понятно, о каких именно параметрах идет речь. Вероятнее всего, производитель выявил сбой в «мозгах» машины, из-за которого каждый раз при включении-выключении зажигания сбрасываются регулировки ближнего света. Но не исключено, что имеется в виду и совершенно другое — к примеру, некорректная работа адаптивных фар.

Как бы там ни было, в ближайшее время дилеры Skoda оповестят владельцев потенциально дефектных «Супербов» о необходимости заглянуть на сервис. Впрочем, дожидаться звонка от представителя компании необязательно — можно самостоятельно обратиться в автосалон и узнать, подпадает ли машина под отзывную кампанию.