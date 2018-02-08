В России стартуют продажи обновленного FIAT Doblo

Фото: FIAT
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве FCA, продажи обновленного каблучка FIAT Doblo начнутся на нашем рынке 23 февраля. На первоначальном этапе автомобиль будет представлен в двух модификациях.
Вячеслав Василенко

Новинка сменит на боевом посту довольно популярный в России Doblo Classic и, как уже было сказано, будет продаваться в двух версиях. Речь идет о цельнометаллическом грузовом фургоне Doblo Cargo грузоподъёмностью до 900 кг, а также о пассажирском Combi, способном принять на борт 5 человек и поклажу до 425 кг.

Посвежевший «Добло» отличают увеличенная решетка радиатора, новые бамперы, выкрашенныфе в цвет кузова авто, а также 16-дюймовые колесные диски иного дизайна. Интерьер преобразился за счет обновленных материалов отделки. Кроме того, машине достались модернизированная информационно-развлекательная система и дополнительный пакет шумоизоляции.

В моторном отсеке переднеприводного автомобиля прижился четырехцилиндровый двигатель объемом 1,4 литра и мощностью 95 лошадиных сил. Компанию агрегату составляет пятискоростная механическая коробка передач. Чуть позже к дилерам поступят машины, оснащенные более мощным 120-сильным двигателем.

Ценник грузовой модификации Fiat Doblo Cargo стартует от 1 030 000 рублей, а пассажирская версия Combi обойдется минимум на 90 000 рублей дороже. Впрочем, итальянцы не лишили потребителей возможности купить машину в рамках фирменной кредитной программы FIAT Finance.

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8 февраля 2018
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