В России стартуют продажи обновленного FIAT Doblo

Новинка сменит на боевом посту довольно популярный в России Doblo Classic и, как уже было сказано, будет продаваться в двух версиях. Речь идет о цельнометаллическом грузовом фургоне Doblo Cargo грузоподъёмностью до 900 кг, а также о пассажирском Combi, способном принять на борт 5 человек и поклажу до 425 кг.

Посвежевший «Добло» отличают увеличенная решетка радиатора, новые бамперы, выкрашенныфе в цвет кузова авто, а также 16-дюймовые колесные диски иного дизайна. Интерьер преобразился за счет обновленных материалов отделки. Кроме того, машине достались модернизированная информационно-развлекательная система и дополнительный пакет шумоизоляции.