Глава Volvo назвал Toyota Land Cruiser «просто трактором»

При этом президент и генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен, любезно согласившийся ответить на несколько не самых простых вопросов корреспондента портала «АвтоВзгляд», рассказал о том, чем холдинг Geely лучше компании Ford; пояснил, почему «Вольво» нельзя считать китайской маркой; для чего нужен Toyota Land Cruiser 200, и какие машины выбирают «крутые мужики».

– Господин Мальмстен, что, на ваш взгляд, определяет национальную принадлежность той или иной автомобильной марки? Быть может, местоположение штаб-квартиры, дизайн-центров, производств или же происхождение главного акционера?

– Уверен, что национальную принадлежность той или иной компании определяет исключительно ее наследие, традиции. Что касается Volvo, то сегодня агрегаты и комплектующие для наших автомобилей производятся на заводах, расположенных в разных странах, на разных континентах. И это справедливо не только для Volvo, но и для других марок. В наше время нельзя сказать однозначно: «Такой-то автомобиль родом из такой-то страны, потому что он там собирается», это некорректно.