Россияне пересаживаются на узбекские автомобили Ravon

Как правило, если автостроители хвастаются столь впечатляющей динамикой продаж, то речь идет о штучных объемах. Однако с Ravon ситуация совершенно иная. Компания изначально ставила перед собой весьма амбициозную цель по завоеванию российского рынка, и похоже, движется в этом направлении.

Ravon действительно продемонстрировал в минувшем году отличный результат, поднявшись с 27 на 20 место в рейтинге самых популярных в России брендов. Любопытно, что дочка «ДжиЭм Узбекистан» почти сравнялась с лидером рынка среди китайских автопроизводителей — маркой Lifan. «Поднебесный» автостроитель в прошлом году продал 16 949 машины.

На сегодняшний день Ravon представлен в нашей стране четырьмя моделями. Наибольшим спросом у наших сограждан пользуются седан Nexia, разошедшийся в 2017-м тиражом в 5833 единиц, и хетчбэк R2 — 4786 реализованных авто. В пользу моделей R4 и Gentra сделали выбор 3495 и 964 человека соответственно.

По словам представителей компании, в обозримом будущем модельный ряд узбекской марки расширится. Уже в следующем году в продажу поступят абсолютно новые кроссоверы и седан С-класса, а также обновленный R4. Премьера новинок, информация о которых пока держится в секрете, состоится до конца 2018-го.