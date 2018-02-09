УАЗ представил сразу несколько новинок

Речь идет о так называемой автолавке, созданной для перевозки и продажи продуктов питания. Помимо нескольких встроенных холодильников такой автомобиль дополнительно может быть оснащен рефрижераторной установкой и вентиляторами. В салоне также имеются полочки и шкафы.

Другой новинкой УАЗ стал фургон-авторефрижератор для перевозки продуктов питания, требующих определенного температурного режима — от −20 до +50 градусов. Добавьте сюда хорошую проходимость и дешевизну в обслуживании — и где-нибудь вдали от цивилизации ее хозяину можно будет рассчитывать на статус местного олигарха.

– Сейчас спецверсии, выполненные на базе УАЗ «Профи», проходят процедуру сертификации и в ближайшее время будут доступны для заказа, — отметил заместитель генерального директора ООО «УАЗ» по продажам и маркетингу Сергей Травкин.