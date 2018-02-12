BMW 3-й серии седьмого поколения снова заметили на тестах

Атвомобиль 3-й серии должен был дебютировать на Франкфуртском моторшоу в сентябре минувшего года. На автосалоне IAA баварцы продемонстрировали множество новых и обновленных моделей, однако «трешки» среди них не оказалось. Похоже, работу над машиной в компании завершить не успели. Более того, модель не готова к премьере и сейчас — тестовые образцы все еще испытывают в различных условиях.

Опубликованные в зарубежных СМИ шпионские фотографии в очередной раз свидетельствуют о том, что седан обзавелся видоизмененными фарами, перелицованными бамперами, увеличенной радиаторной решеткой и более узкими фонарями. Судя по всему, новая 3-я серия унаследует черты старших «пятерки» и «семерки».

По данным Caranddriver, седьмое поколение BMW 3-й серии построят на модульной платформе CLAR, уже знакомой нам по другим баварским моделям. А вот силовые агрегаты, вероятнее всего, останутся прежними. По крайней мере никакой информации о новых моторах и коробках передач, которыми оснастят новинку, на сегодняшний день нет.

Напомним, что баварская «тройка» нынешней генерации продается в России в семи модификациях по цене от 1 890 000 рублей.