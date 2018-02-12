Какие грузовые авто предпочитают в России

Рынок коммерческого транспорта в 2017 году показал более высокий рост по сравнению с рынком легковых автомобилей. Так, по итогам 2017 года объем первичного рынка грузового автотранспорта составил 80,2 тыс. единиц, прирост — 50%, тогда как в 2016 году этот показатель был на уровне 5%. Эксперты портала «АвтоВзгляд» проанализировали основные тенденции на рынке грузового комтранса.
Михаил Ростарчук

Но для начала скажем, что рынок грузового транспорта показал в 2017 году разнонаправленную динамику: объем продаж новых грузовиков вырос в 1,5 раза до 80,2 тыс. единиц, тогда как спрос на вторичном рынке снизился на 1%, составив 280 тыс. авто. При этом надо помнить, что в России средний возраст грузового парка — 19 лет, тогда как в Европе или США этот показатель не выше 5—7 лет. Изношенность ресурсов сказывается на рентабельности бизнеса — обслуживание новой техники в разы дешевле, чем техники с пробегом.

Лидером рынка как подержанных, так и новых грузовиков является КамАЗ. Самыми востребованными новыми моделями в 2017 году стали КамАЗ-43118, Mercedes-Benz Actros и Gazon Next. Основные марки-лидеры в сегменте LCV: GAZ, УАЗ, LADA, Mercedes-Benz, Ford. 25,6% вторичных продаж грузовиков приходится на KAMAZ, в прошлом году было реализовано 71,5 тыс. единиц (на 1% меньше, чем в 2016 г.), на втором месте ГАЗ с продажами в 27,7 тыс. машин (+1%), на третьем месте — белорусский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5%).

В сегменте мало- и среднетонажных грузовиков в 2017 году лидерами стали ГАЗ, Isuzu, КамАЗ. Однако в ближайшем будущем лидеров рынка могут потеснить японские, корейские и китайские грузовики. Объективные причины этого — открытие производств на территории России. При поддержке правительства Московской области весной 2018 года начнется строительство завода Hino в регионе, что значительно увеличит конкурентоспособность бренда, так как позволит с одной стороны избежать ввозных пошлин и снизить себестоимость продукции, а с другой — претендовать на господдержку в виде индексации утилизационного сбора.

Ранее по этому пути пошла японская Fuso, открыв производство в Набережных Челнах, что позволило уже через год после этого увеличить продажи Fuso на 26%. Показал рост продаж в 2017 году в России и корейский производитель Hyundai. Правда, спрос увеличился всего на 1,7% — в 2016 году в РФ было реализовано 1431 транспортное средство, а в 2017 — 1455 грузовиков, что связано с тем, что производство на территории Калининградской области компания запустила только в 2017 году. Но по мере выхода предприятия на проектную мощность, выпуск грузовых автомобилей марки вырастет.

– Первичный рынок коммерческого транспорта растет в основном за счет Москвы, Санкт-Петербурга и крупных логистических центров России, таких как Новосибирск, Екатеринбург, Ростов — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр на Котляковской» Павел Соломкин. В городах с населением до 500 тыс. человек в общей структуре продаж на вторичный рынок коммерческого транспорта приходится до 70%. Парк грузовых авто России сегодня составляет более 3,7 млн. шт., средняя стоимость реализации подержанного грузового автомобиля — 2,7 млн. руб., при этом 2 млн. транспортных средств эксплуатируются 15 лет и более. Наметившаяся несколько лет назад тенденция устаревания корпоративного транспорта делает рынок грузовых автомобилей перспективным сегментом, который способен стать драйвером роста всего сегмента коммерческого транспорта в стране…

И остается добавить, что рост рынка коммерческих автомобилей обеспечивается за счет увеличения корпоративных продаж. А наиболее распространенная схема покупки комтранса для представителей малого и среднего бизнеса — лизинг, на него приходится до 40% продаж. К автокредитованию прибегают 10—12% участников рынка, а наименее популярная схема приобретения коммерческого транспорта — за счет свободных средств компании без привлечения заемного финансирования или участия в госпрограммах.

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12 февраля 2018
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