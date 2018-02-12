Какие грузовые авто предпочитают в России

Но для начала скажем, что рынок грузового транспорта показал в 2017 году разнонаправленную динамику: объем продаж новых грузовиков вырос в 1,5 раза до 80,2 тыс. единиц, тогда как спрос на вторичном рынке снизился на 1%, составив 280 тыс. авто. При этом надо помнить, что в России средний возраст грузового парка — 19 лет, тогда как в Европе или США этот показатель не выше 5—7 лет. Изношенность ресурсов сказывается на рентабельности бизнеса — обслуживание новой техники в разы дешевле, чем техники с пробегом.

Лидером рынка как подержанных, так и новых грузовиков является КамАЗ. Самыми востребованными новыми моделями в 2017 году стали КамАЗ-43118, Mercedes-Benz Actros и Gazon Next. Основные марки-лидеры в сегменте LCV: GAZ, УАЗ, LADA, Mercedes-Benz, Ford. 25,6% вторичных продаж грузовиков приходится на KAMAZ, в прошлом году было реализовано 71,5 тыс. единиц (на 1% меньше, чем в 2016 г.), на втором месте ГАЗ с продажами в 27,7 тыс. машин (+1%), на третьем месте — белорусский МАЗ (25,4 тыс. шт.; +0,5%).