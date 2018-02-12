Новый Mercedes-Benz AMG GT презентуют на Женевском автосалоне

О новом Mercedes-Benz AMG GT по-прежнему никакой технической информации нет. По предварительным данным, седан вооружат четырехлитровым 600-сильным V8 с двойным наддувом. А некоторое время спустя в продаже появится и гибридная модификация с установкой, в состав которой войдет этот же двигатель. Суммарная мощность агрегата, предположительно, составит 805 л. с.

Судя по опубликованным компанией Mercedes-Benz изображениям, четырехдверный AMG GT внешне схож с одноименным концепт-каром, показанным штутгартцами весной прошлого года. Новинка уже практически не скрывается за плотной камуфляжной пленкой, и потому разглядеть основные детали экстерьера можно без проблем. В то же время никакого представления об оформлении салона машины у нас пока нет.

Как сообщают зарубежные СМИ, новый AMG GT встанет на конвейер завода Mercedes-Benz уже в сентябре, а первые автомобили поступят в шоу-румы дилеров до конца нынешнего года.

Напомним, что на сегодняшний день в России AMG GT продается в кузове купе по цене от 8 630 000 рублей, а также родстер, за который в автосалоне попросят не менее 9 200 000 целковых.