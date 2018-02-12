Peugeot 508 второго поколения покажут в начале марта

По словам представителей компании, новый Peugeot 508 составит серьезную конкуренцию Volkswagen Arteon и даже BMW 3-й серии. Производство сменившего генерацию седана наладят на заводах PSA Group во французском Ренне и китайском Ухане, где в настоящее время собирают нынешнее поколение модели.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, на смену устаревшей модульной платформе PF3 пришла более современная EMP2. Внешний вид «пятьсот восьмого», судя по шпионским фотографиям, перекликается с экстерьером концептуального Exalt, показанного в 2014 году. В салоне автомобиля появится фирменная технология обустройства водительского места i-Cockpit с небольшим рулевым колесом и полностью цифровой приборной панелью.