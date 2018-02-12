Peugeot 508 второго поколения покажут в начале марта

Фото: www.motor1.com
На грядущем Женевском автосалоне, который пройдет с 6 по 18 марта, компания Peugeot презентует седан 508 второй генерации. Ожидается, что новинка поступит в продажу до конца нынешнего года.
Виктория Базылева

По словам представителей компании, новый Peugeot 508 составит серьезную конкуренцию Volkswagen Arteon и даже BMW 3-й серии. Производство сменившего генерацию седана наладят на заводах PSA Group во французском Ренне и китайском Ухане, где в настоящее время собирают нынешнее поколение модели.

Как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, на смену устаревшей модульной платформе PF3 пришла более современная EMP2. Внешний вид «пятьсот восьмого», судя по шпионским фотографиям, перекликается с экстерьером концептуального Exalt, показанного в 2014 году. В салоне автомобиля появится фирменная технология обустройства водительского места i-Cockpit с небольшим рулевым колесом и полностью цифровой приборной панелью.

Фото: www.motor1.com

По неподтвержденным данным, новый 508 будет оснащаться 1,2-, 1,6- и 2,0-литровыми двигателями. Кроме того, в продажу поступит гибридная модификация с силовой установкой мощностью 300 л. с. Правда, до нашей страны она, вероятнее всего, не доберется.

Напомним, сегодня россиянам флагманский седан Peugeot предлагается в двух версиях со 150-сильным бензиновым и 180-сильным дизельным моторами. Стартовая цена автомобиля без учета маркетинговых акций составляет 1 890 000 рублей. За баварскую «трешку», к слову сказать, официальные дилеры просят ровно столько же…

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12 февраля 2018
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