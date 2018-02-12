Рассекречен интерьер KIA Ceed третьего поколения

Представители компании KIA уже подтвердили информацию о том, что дебют хетчбэка «Сид» состоится на Женевском автосалоне. Автомобиль обзавелся новыми двигателями, дополнительными опциями и другим названием — теперь для его обозначения используется слово Ceed, которое расшифровывается как Community of Europe, with European Design («Для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном»). Ранее, напомним, модель именовалась cee’d — со строчной буквы и с апострофом.

Благодаря многочисленным шпионским фотографиям и скетчам от производителя мы уже имеем некоторое представление о том, как будет выглядеть новый Ceed, позаимствовавший некоторые черты у фастбэка Stinger. Дизайн интерьера же до недавних пор оставался загадкой. Однако накануне в сеть просочились несколько снимков салона машины, на которых можно рассмотреть кое-какие детали.