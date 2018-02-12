Рассекречен интерьер KIA Ceed третьего поколения

Фото: www.carscoops.com
До публичной премьеры нового KIA Ceed, который получил не только новые моторы, но и название, осталось меньше месяца — новинку покажут 6 марта на моторшоу в Женеве. Накануне в зарубежных СМИ появились первые фотографии интерьера автомобиля.
Виктория Базылева

Представители компании KIA уже подтвердили информацию о том, что дебют хетчбэка «Сид» состоится на Женевском автосалоне. Автомобиль обзавелся новыми двигателями, дополнительными опциями и другим названием — теперь для его обозначения используется слово Ceed, которое расшифровывается как Community of Europe, with European Design («Для Европейского Сообщества, с Европейским Дизайном»). Ранее, напомним, модель именовалась cee’d — со строчной буквы и с апострофом.

Благодаря многочисленным шпионским фотографиям и скетчам от производителя мы уже имеем некоторое представление о том, как будет выглядеть новый Ceed, позаимствовавший некоторые черты у фастбэка Stinger. Дизайн интерьера же до недавних пор оставался загадкой. Однако накануне в сеть просочились несколько снимков салона машины, на которых можно рассмотреть кое-какие детали.

Фото: KIA

Судя по изображениям, опубликованным изданием Carscoops, хетчбэк оснастили видоизмененной центральной консолью с перелицованными блоками управления различными системами. Дисплеймультимедийного комплекса переместился выше. Нельзя не обратить внимание на обновленную переднюю панель, иное рулевое колесо и новую «приборку».

KIA Ceed третьего поколения поступит на европейский авторынок во втором квартале нынешнего года. Информация о сроках начала российских продаж, а также ценах, комплектациях и модификациях появится позже.

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12 февраля 2018
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