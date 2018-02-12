Skoda Octavia получила цифровую приборную панель

До недавнего времени цифровой приборной панелью наряду с другими дорогими опциями могли похвастать исключительно премиальные автомобили. Однако теперь подобное оборудование, установленное на заводе, можно увидеть и на массовых моделях. К примеру, недавно виртуальный кокпит получил лифтбэк Skoda Octavia.

На сегодняшний день цифровая приборная панель для «Октавии» предлагается чешским автомобилистам лишь за дополнительную плату. Информация, отображаемая на дисплее, может настраиваться индивидуально — водитель выбирает одну из четырех конфигураций. В зависимости от этих параметров, большую часть экрана занимает карта местности, тахометр и спидометр, или же иные данные.

Напомним, что Skoda Octavia продается в настоящее время в России по цене от 984 000 рублей. Даже топовые комплектации, располагающие, к примеру, противотуманными фарами с функцией освещения поворотов или зеркалами заднего вида с автоматическим затемнением, цифровой панелью приборов пока не обладают. Впрочем, это лишь вопрос времени.