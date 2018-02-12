УАЗ создает «убийцу» KIA Sportage и Nissan Qashqai

Целый букет малоизвестных околоавтомобильных интернет-сайтиков внезапно разразился ворохом новостных сообщений о том, что Ульяновский автозавод готовит к 2022 году выпуск своего первого в линейке кроссовера — модели под названием УАЗ 3170. Сообщается, что новинка должна будет стать прямым конкурентом Nissan Qashqai, KIA Sportage и Toyota RAV4 — признанным законодателям моды в этом сегменте рынка.

Официальные представители УАЗ наотрез отказываются комментировать эти сообщения, употребляя при этом крепкие выражения. Несмотря ни на что, в интернет-СМИ продолжает циркулировать информация об ульяновском «убийце» японско-корейских SUV, включающая даже его будущие габариты и мощность мотора. Единственным внятным объяснением появления подобных «новостей» о кроссовере УАЗ можно назвать исключительно желание дешевых интернет-сайтов «хапнуть кликов» на сообщениях-пустышках.