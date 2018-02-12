В Россию приедут китайско-белорусские электрокары

У нас Zotye продает и без того не пользующиеся популярностью кроссовер T600 и седан Z300 с традиционными ДВС, поэтому вывод в Россию электрических машин — идея более, чем утопическая.

Впрочем, с амбициями производителя спорить не приходится — седан Z500EV и ситикар Е200EV встанут на конвейер белорусского завода «Юнисон». Интересно, сколько же выпустит предприятие таких электрокаров?

Первая модель представляет собой седан D-класса со всеми прелестями жизни, свойственным авто данного сегмента. Под капотом Z500EV установлен 95-киловаттный электромотор, а запаса батареи хватает на 250 км. Что касается Zotye Е200EV, то речь идет о миниатюрном электрокаре, внешне напоминающем немецкий Smart. Он приводится в движение 24,5-киловаттной силовой установкой. Запас хода — 220 км.