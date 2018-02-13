Какие китайские марки дают на авто в России 7 лет гарантии

На мировом автомобильном рынке рамных внедорожников практически не осталось — машины с такой конструкцией можно буквально пересчитать по пальцам. В их число входит и китайский вездеход Foton Sauvana, появившийся в шоу-румах российских дилеров в марте минувшего года.

Да, к автомобилям из КНР наши сограждане до сих пор относятся с недоверием, откровенно побаиваясь их ненадежности. Тем не менее для тех, кто находится в поиске рамного внедорожника, Sauvana является неплохим вариантом, поскольку основные агрегаты у этой машины иностранные, качество сборки вполне приемлемое, да и цены адекватные, что немаловажно.