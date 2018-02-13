Какие китайские марки дают на авто в России 7 лет гарантии

Фото: Foton
Компания Foton объявляет о расширении гарантии на рамный внедорожник Sauvana до 7 лет или 120 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Под программу подпадают машины, проданные официальными дилерами в период с 10 марта 2017 по 30 июня 2018 года.
Виктория Базылева

На мировом автомобильном рынке рамных внедорожников практически не осталось — машины с такой конструкцией можно буквально пересчитать по пальцам. В их число входит и китайский вездеход Foton Sauvana, появившийся в шоу-румах российских дилеров в марте минувшего года.

Да, к автомобилям из КНР наши сограждане до сих пор относятся с недоверием, откровенно побаиваясь их ненадежности. Тем не менее для тех, кто находится в поиске рамного внедорожника, Sauvana является неплохим вариантом, поскольку основные агрегаты у этой машины иностранные, качество сборки вполне приемлемое, да и цены адекватные, что немаловажно.

Фото: Foton

К тому же теперь на двигатели и коробки передач, которым укомплектована «Савана», распространяется продленная гарантия. Владельцы внедорожников могут рассчитывать на бесплатный ремонт дефектных силовых агрегатов на протяжении семи лет или 120 000 километров пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.

Напомним, что в нашей стране Foton Sauvana продается в четырех комплектациях. Машины в версиях Basic и Comfort оснащаются 201-сильным двигателем, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». Автомобили Luxury и Premium располагают мотором мощностью 217 л. с. и автоматической шестидиапазонной коробкой передач ZF. Стартовая цена модели на сегодняшний день — 1 454 990 рублей, а с учетом маркетинговых акций — 1 294 990 целковых.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, китайские авто
13 февраля 2018
343

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы