На каком автомобиле ездит президент АВТОВАЗа Николя Мор

Внешне «представительская» Vesta отличается от стандартной разве что растянутыми задними дверями, однако особенностей у нее, конечно, значительно больше. Помимо увеличенной на 250 мм колесной базы, седан, к примеру, располагает сиденьями, обтянутыми натуральной кожей, двумя раздельными креслами вместо дивана для пассажиров второго ряда и большим подлокотником.

В движение LADA Vesta Signature приводится тем же 122-сильным 1,8-литровым мотором семейства ВАЗ-21179, что устанавливается на серийные автомобили. Пару ему составляет знакомая нам пятиступенчатая роботизированная коробка передач AMT5. Стоит, правда, отметить, что на «представительских» седанах улучшена шумо- и виброизоляция, а также увеличена плавность хода.

Некоторое время назад представители АВТОВАЗа говорили о том, в компании собираются открыть прием индивидуальных заказов на LADA Vesta Signature. Если планы тольяттинцев осуществятся, ориентировочный ценник седана в особом исполнении составит порядка миллиона рублей.