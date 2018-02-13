На каком автомобиле ездит президент АВТОВАЗа Николя Мор

Фото: vk.com/rcinews
В сеть «утекли» фотографии «представительской» версии седана LADA Vesta нынешнего президента АВТОВАЗа Николя Мора. Машину удалось заснять во время ежегодной Рождественской гонки чемпионов, организатором которой выступает Волжский завод.
Виктория Базылева

Впервые об удлиненной модификации, получившей название Signature, стало известно три года назад. По некоторым данным, машины особой серии выпустили крайне лимитированным тиражом — одно транспортное средство передали властям Самарской области, другие же остались в Тольятти.

Судя по фотографиям, опубликованным пабликом RCI News «ВКонтакте», на Signature передвигается и Николя Мор, президент АВТОВАЗа. Похоже, в распоряжении главы Волжского завода находится та машина, которая была создана для Бу Андерссона, возглавлявшего тольяттинскую компанию до 2016 года.

Фото: vk.com/rcinews

Внешне «представительская» Vesta отличается от стандартной разве что растянутыми задними дверями, однако особенностей у нее, конечно, значительно больше. Помимо увеличенной на 250 мм колесной базы, седан, к примеру, располагает сиденьями, обтянутыми натуральной кожей, двумя раздельными креслами вместо дивана для пассажиров второго ряда и большим подлокотником.

В движение LADA Vesta Signature приводится тем же 122-сильным 1,8-литровым мотором семейства ВАЗ-21179, что устанавливается на серийные автомобили. Пару ему составляет знакомая нам пятиступенчатая роботизированная коробка передач AMT5. Стоит, правда, отметить, что на «представительских» седанах улучшена шумо- и виброизоляция, а также увеличена плавность хода.

Некоторое время назад представители АВТОВАЗа говорили о том, в компании собираются открыть прием индивидуальных заказов на LADA Vesta Signature. Если планы тольяттинцев осуществятся, ориентировочный ценник седана в особом исполнении составит порядка миллиона рублей.

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13 февраля 2018
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