На каком автомобиле ездит президент АВТОВАЗа Николя Мор

Впервые об удлиненной модификации, получившей название Signature, стало известно три года назад. По некоторым данным, машины особой серии выпустили крайне лимитированным тиражом — одно транспортное средство передали властям Самарской области, другие же остались в Тольятти.
Судя по фотографиям, опубликованным пабликом RCI News «ВКонтакте», на Signature передвигается и Николя Мор, президент АВТОВАЗа. Похоже, в распоряжении главы Волжского завода находится та машина, которая была создана для Бу Андерссона, возглавлявшего тольяттинскую компанию до 2016 года.