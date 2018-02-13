Объявлена дата премьеры возрожденной Toyota Supra

Фото: Toyota
Подогревая интерес публики, компания Toyota опубликовала тизерное изображение своего нового «загадочного» спорткара и объявила, что премьера новинки состоится 6 марта на автосалоне в Женеве. Вероятнее всего, на моторшоу тойотовцы покажут преемника легендарной Supra.
Виктория Базылева

Любопытно, что представители компании Toyota в преддверии публичной презентации спорткара решили не раскрывать никаких подробностей, ограничившись лишь сообщением о «возрождении легенды». И хотя в пресс-релизе не упоминается название Supra, мы понимаем, что речь идет именно об этой модели.

Согласно информации японского издания Best Car, как и ее предшественница новая «Супра» получит трехлитровый мотор производства BMW — рядный шестицилиндровый двигатель с двойным наддувом мощностью 340 л. с. будет трудиться в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Кроме того, в продаже появится модификация попроще с двухлитровым турбомотором, генерирующим порядка 245 сил.

Прочей технической информации на сегодняшний день нет. Но ждать осталось совсем недолго — Toyota продемонстрирует «возрожденную легенду» уже в следующем месяце на Женевском моторшоу, тогда же, вероятнее всего, представители марки раскроют все подробности.

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13 февраля 2018
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