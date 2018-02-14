Автомобильные марки, у которых новый год начался обвалом продаж

Январь — месяц во многих отношениях не показательный. Половина его приходится на праздники, да и в остальные дни люди, расслабленные осознанием того, что история миновала свой очередной рубеж, в автосалоны не ломятся. Те марки, которые по итогам первого месяца отличились, могут затем лечь на самое дно, а бренды, ничем себя не проявившие, выйти в лидеры.

Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, кто же показал в январе самые разочаровывающие результаты. Ближе к середине года мы вернемся к этой теме и проследим дальнейшую судьбу сегодняшних аутсайдеров. А пока обратимся к данным, любезно собранным и структурированным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и напомним, что в среднем рынок поднялся на 31,3% по сравнению с январем 2016 года.

Самый большой крах закономерно настиг продавцов штучного товара — не в том смысле, что уникального, а просто малотиражного. Относительно недавно вышедшая на наши провинциальные рынки HTM упала на 83%, поставив рекорд. Но падать с высоты мизерного объема в 12 экземпляров, в общем-то, не больно. По 54% потеряли Cadillac и Brilliance, реализовавшие соответственно 36 и 6 автомобилей.