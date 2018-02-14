Автомобильные марки, у которых новый год начался обвалом продаж

Фото: www.wsj.com
Автомобильный рынок, четыре года подряд падавший, потом вроде бы несколько оживший, в начале 2017-го рванул как застоявшаяся в конюшне скаковая лошадь. Взятый безумный темп выдержать удалось далеко не всем, а многие бренды вопреки общей тенденции вообще ушли в минус.
Эдуард Раскин

Январь — месяц во многих отношениях не показательный. Половина его приходится на праздники, да и в остальные дни люди, расслабленные осознанием того, что история миновала свой очередной рубеж, в автосалоны не ломятся. Те марки, которые по итогам первого месяца отличились, могут затем лечь на самое дно, а бренды, ничем себя не проявившие, выйти в лидеры.

Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» решил выяснить, кто же показал в январе самые разочаровывающие результаты. Ближе к середине года мы вернемся к этой теме и проследим дальнейшую судьбу сегодняшних аутсайдеров. А пока обратимся к данным, любезно собранным и структурированным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и напомним, что в среднем рынок поднялся на 31,3% по сравнению с январем 2016 года.

Самый большой крах закономерно настиг продавцов штучного товара — не в том смысле, что уникального, а просто малотиражного. Относительно недавно вышедшая на наши провинциальные рынки HTM упала на 83%, поставив рекорд. Но падать с высоты мизерного объема в 12 экземпляров, в общем-то, не больно. По 54% потеряли Cadillac и Brilliance, реализовавшие соответственно 36 и 6 автомобилей.

Фото: arstechnica.com

Далее в рейтинге начинают попадаться куда более серьезные игроки. Так, аудитория Infiniti сократилась на 36%. Проспали начало года и поклонники внедорожников Jeep, из-за чего продажи марки сократились на 33%. Традиционно подкачала Audi — минус 22%. Такой же результат и у FIAT. Чуть меньше сузился круг потребителей у Suzuki — на 21%. Далее, по 19% от объема годичной давности потеряли Jaguar и Changan.

Результаты еще трех марок колеблются в районе нуля — Lifan не досчитался 4%, Citroёn — 3%, Geely — 1%. Пятнадцать брендов не дотянули до среднерыночного уровня роста, и среди них оказались, в частности, отечественный гигант LADA, наш же УАЗ, один из мировых лидеров Volkswagen, два оставшихся премиальных бренда BMW и Mercedes-Benz, примкнувший к ним Lexus, равно как и считающая себя ровней предыдущим трем маркам Volvo.

Проанализировать — точнее, сделать вид, что анализируешь — можно что угодно. Но глядя на столь пестрый во всех отношениях перечень, невольно теряешь всяческие ориентиры. Поэтому ограничимся лишь перечислением всех неудачников и будем, как обещали в начале, следить за их судьбой.

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
14 февраля 2018
1296

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы