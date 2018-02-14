Когда Nissan покажет новый Teana

Пресс-служба компании Nissan объявила точную дату премьеры — 28 марта 2018 года. В мировой прессе уже неоднократно публиковались «шпионские» фотографии нового автомобиля, зафиксированного на тестовых испытаниях. Несмотря на замаскированный кузов, можно предположить, что будущее поколение седана унаследует черты концептуального Nissan Vmotion 2.0, представленного на прошлогоднем мор-шоу в Детройте.

Не исключено, что свежий Nissan Altima будет оснащаться обновленным 2,5-литровой атмосферной «четверкой» мощностью 200 л. с., а также модернизированным 290-сильным V6 объемом 3,5 литра.

Напомним, что завод Nissan под Санкт-Петербургом прекратил выпуск Nissan Teana в 2015 году. Несмотря на локализацию модели, продажи седана на российском рынке были ничтожно малы.