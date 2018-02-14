Mercedes-Benz отзывает в России более 1400 автомобилей

– При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности, — говорится в сообщении Росстандарта.

Чтобы устранить заводской дефект, механики официальных дилеров Mercedes-Benz установят на рулевые валы потенциально неисправных автомобилей электрическую перемычку, а также проверят предохранительное кольцо модуля рулевой колонки. Всего специалистам предстоит отремонтировать 1480 машин, проданных в 2014—2015 годах.

В ближайшее время всех владельцев подпадающих под акцию Vito и V-класса оповестят о необходимости посетить сервис. Откладывать визит надолго обладателям фургонов, минивэнов и микроавтобусов не стоит. Из-за опасного дефекта водители рискуют получить серьезные травмы, а то и погибнуть.