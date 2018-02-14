Mercedes-Benz С-класса пережил рестайлинг

Фото: www.netcarshow.com
Посетители Женевского моторшоу, которое пройдет с 8 по 18 марта, смогут познакомиться с обновленным Mercedes-Benz С-класса. В продаже прошедший через рестайлинг автомобиль появится уже летом нынешнего года.
Виктория Базылева

На стенде Mercedes-Benz в Женеве ожидается много любопытных новых и обновленных моделей. Представители компании уже подтвердили, что на грядущем моторшоу дебютируют хетчбэк A-класса четвертого поколения, «заряженный» AMG GT в новом для него кузове седан, кабриолет E-класса, а также посвежевший Maybach. Кроме того, штутгартцы презентуют публике переживший рестайлинг C-класс.

По данным Autocar, обновленная «цешка» получила светодиодную оптику, позаимствованную у старшего E-класса, видоизмененную радиаторную решетку, перелицованные бамперы, хромированные боковые «юбки» и увеличенные воздухозаборники. В салоне машины появился более крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также новая приборная панель.

Фото: www.netcarshow.com

Список оборудования расширился за счет системы полуавтономного управления, адаптивного круиз-контроля и автоматического электронного парковщика. Помимо этого, владельцы обновленной «цешки» получат возможность дистанционно контролировать свой автомобиль с помощью смартфона.

Среди прочих опций, отвечающих за безопасность тех, кто находится в машине, и окружающих, стоит отметить модернизированную систему аварийного торможения, мониторинг слепых зон и функцию распознавания пешеходов и велосипедистов.

Под капотом C-класса кардинальных изменений не произошло. Разве что моторная гамма пополнилась новым дизельным двухлитровым двигателем мощностью 255 л. с.

Напомним, что на сегодняшний день стартовая цена в России составляет 2 140 000 рублей.

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14 февраля 2018
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