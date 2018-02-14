Mercedes-Benz С-класса пережил рестайлинг

На стенде Mercedes-Benz в Женеве ожидается много любопытных новых и обновленных моделей. Представители компании уже подтвердили, что на грядущем моторшоу дебютируют хетчбэк A-класса четвертого поколения, «заряженный» AMG GT в новом для него кузове седан, кабриолет E-класса, а также посвежевший Maybach. Кроме того, штутгартцы презентуют публике переживший рестайлинг C-класс.

По данным Autocar, обновленная «цешка» получила светодиодную оптику, позаимствованную у старшего E-класса, видоизмененную радиаторную решетку, перелицованные бамперы, хромированные боковые «юбки» и увеличенные воздухозаборники. В салоне машины появился более крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также новая приборная панель.