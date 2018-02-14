Новая экономичная версия Ford Focus выпущена для России

Последовав примеру АВТОВАЗа, выпустившего LADA Vesta CNG, легковой автомобиль с газобаллонной установкой разработали и в компании Ford Sollers. Новая модификация Focus представляет особый интерес для таксопарков коммерческих и государственных структур, поскольку, как уверяет производитель, метан позволяет увеличить запас хода машины и продлить срок службы двигателя, не говоря уж о сокращении расходов на топливо.

Ford Focus CNG приводится в движение модернизированным 1,6-литровым мотором. Адаптируя агрегат под работу на природном газе, инженеры модифицировали клапаны и свечи зажигания. Кроме того, в дополнение к штатному 55-литровому бензобаку они установили баллон для сжатого газа объемом 80 литров. По сравнению с классической версией CNG может проехать примерно на 300 километров больше — общий запас хода машины составляет порядка 1000 км.

По умолчанию после запуска в двигатель подается метан, бензин же «включается», когда газ подходит в концу. Об уровне топлива в дополнительном баке сигнализирует специальный индикатор, расположенный на пульте управления оборудованием. Когда бак опустошается, система подает прерывистый звуковой сигнал.

Остается лишь добавить, что сроки появления Ford Focus CNG в открытой продаже представителями компании пока не называются.