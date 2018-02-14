Опубликована первая фотография нового Ford Focus без камуфляжа

Фото: www.vezess.hu
Компания Ford вот-вот порадует автомобилистов новой генерацией одной из самых популярных моделей С-класса — Focus. На днях автомобиль, уже не скрывающийся за камуфляжной пленкой, был замечен в Португалии, где проводилась фотосессия.
Виктория Базылева

Ford Focus нового, уже четвертого по счету поколения дебютирует не на Женевском моторшоу, как предполагалось ранее, а чуть позже — на специальном мероприятии, которое состоится в апреле. Благодаря многочисленным шпионским фотографиям мы уже имеем представление о том, как будет выглядеть новинка. А появившиеся накануне на портале Vezess снимки лишь подтверждают наши предположения.

Фото: www.motor1.com

Надо сказать, что «Фокус» в основном сохранил свои нынешние черты, однако некоторые изменения в дизайне экстерьера все же произошли. Нельзя не обратить внимание на новую радиаторную решетку, передние и задние крылья, перелицованные фары. Кроме того, новинка явно крупнее, нежели ее предшественник.

Никакой технической информации об автомобиле пока нет, но по предварительным данным, в основу четвертого Focus легла новая модульная платформа — колесная база машины увеличилась, а ее вес снизился. Ожидается, что под капотом поселится 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost, пару которому составит роботизированная коробка передач. В продаже появятся и другие модификации с теми же двигателями, которыми комплектуется модель нынешнего поколения.

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14 февраля 2018
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