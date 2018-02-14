Опубликована первая фотография нового Ford Focus без камуфляжа

Надо сказать, что «Фокус» в основном сохранил свои нынешние черты, однако некоторые изменения в дизайне экстерьера все же произошли. Нельзя не обратить внимание на новую радиаторную решетку, передние и задние крылья, перелицованные фары. Кроме того, новинка явно крупнее, нежели ее предшественник.

Никакой технической информации об автомобиле пока нет, но по предварительным данным, в основу четвертого Focus легла новая модульная платформа — колесная база машины увеличилась, а ее вес снизился. Ожидается, что под капотом поселится 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор EcoBoost, пару которому составит роботизированная коробка передач. В продаже появятся и другие модификации с теми же двигателями, которыми комплектуется модель нынешнего поколения.