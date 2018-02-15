BMW построит завод полного цикла в Калининградской области

Автомобили BMW начали производить в России еще в 1999 году на калининградском «Автоторе». В 2012-м баварцы задумались о строительстве собственного завода полного цикла, однако спустя три года проект «заморозили» на неопределенный срок. Летом года минувшего в СМИ просочилась информация о том, что в компании вернулись к вопросу — окончательное решение руководители должны были принять до декабря.

В интервью газете «Ведомости» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что баварский концерн выбрал для строительства Калининградскую область, как и предполагалось. В настоящее время Минпромторг и местные власти согласовывают параметры специнвестконтракта, в рамках которого реализуют проект. Никакие подробности, естественно, пока не разглашаются.