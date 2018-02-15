BMW построит завод полного цикла в Калининградской области

Фото: www.autoviva.com
В компании BMW, наконец, определились с местом строительства российского автомобильного завода — баварцы остановились на Калининградской области. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Виктория Базылева

Автомобили BMW начали производить в России еще в 1999 году на калининградском «Автоторе». В 2012-м баварцы задумались о строительстве собственного завода полного цикла, однако спустя три года проект «заморозили» на неопределенный срок. Летом года минувшего в СМИ просочилась информация о том, что в компании вернулись к вопросу — окончательное решение руководители должны были принять до декабря.

В интервью газете «Ведомости» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал, что баварский концерн выбрал для строительства Калининградскую область, как и предполагалось. В настоящее время Минпромторг и местные власти согласовывают параметры специнвестконтракта, в рамках которого реализуют проект. Никакие подробности, естественно, пока не разглашаются.

Фото: www.autoviva.com

Сообщается, что баварцы рассматривали площадки не только в Калининградской, но и в Московской, Калужской и Ленинградской областях. Однако именно в бывшем Кенигсберге, по мнению руководителей BMW, наиболее благоприятные условия для инвестиций.

Вероятнее всего, завод построят в индустриальном парке «Храброво». Мощность предприятия будет сопоставима с объемами продаваемых автомобилей, говорят представители марки.

Напомним, что на сегодняшний день на калининградском «Автоторе» собираются седаны 3-й, 5-й и 7-й серии, а также кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6. Какие модели встанут на конвейер нового завода — неизвестно.

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15 февраля 2018
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