Компания Daimler готовит альтернативу внедорожнику Defender

Ярый поклонник старого «Дефа», глава концерна Ineos Джим Рэтклифф не смог смириться с отказом Jaguar Land Rover продолжить выпуск легендарного внедорожника и решил выпустить его аналог. Для этого британский миллиардер подписал контракт с немецкими инженерами из MBtech. Часть акций этой компании принадлежат концерну Daimler, проектами которого она занимается.

О технических подробностях будущего внедорожника почти ничего не сообщается. Только известно, того, что он будет рамным, а в силовую линейку войдут дизель, а также гибридная и электрическая силовые установки. Кроме того обнародовано его рабочее название — Projekt Grenadier. Так называется лондонский паб, в котором Джим Рэтклифф.

Запуск нового серийного внедорожника запланирован на 2020-ый. Объем производства модели составит 25 тысяч машин в год, а его предполагаемая цена стартует от 25 тысяч фунтов стерлингов.