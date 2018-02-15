Компания Daimler готовит альтернативу внедорожнику Defender

Фото www.carmagazine.co.uk
Английская компания Ineos Automotive совместно с немецкой инжиниринговой фирмой MBtech разрабатывает новый рамный внедорожник. По замыслу производителя автомобиль станет не просто альтернативой классическому Land Rover Defender, но и будет надежней и качественней его.
Иван Флягин

Ярый поклонник старого «Дефа», глава концерна Ineos Джим Рэтклифф не смог смириться с отказом Jaguar Land Rover продолжить выпуск легендарного внедорожника и решил выпустить его аналог. Для этого британский миллиардер подписал контракт с немецкими инженерами из MBtech. Часть акций этой компании принадлежат концерну Daimler, проектами которого она занимается.

О технических подробностях будущего внедорожника почти ничего не сообщается. Только известно, того, что он будет рамным, а в силовую линейку войдут дизель, а также гибридная и электрическая силовые установки. Кроме того обнародовано его рабочее название — Projekt Grenadier. Так называется лондонский паб, в котором Джим Рэтклифф.

Запуск нового серийного внедорожника запланирован на 2020-ый. Объем производства модели составит 25 тысяч машин в год, а его предполагаемая цена стартует от 25 тысяч фунтов стерлингов.

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15 февраля 2018
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