Названы сроки появления в России нового Peugeot 508

По словам представителя французской марки, официальные дилеры Peugeot приступят к приему заказов на новый 508 уже осенью — конкретные даты пока не называются. При этом не раскрываются и технические характеристики машины для российского рынка, ее комплектации и ориентировочные цены. Всю информацию производитель анонсирует, очевидно, ближе к старту продаж.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, внешний вид Peugeot 508, судя по многочисленным шпионским фотографиям, перекликается с экстерьером концептуального Exalt, показанного в 2014 году. В салоне автомобиля появится фирменная технология обустройства водительского места i-Cockpit с небольшим рулевым колесом и полностью цифровой приборной панелью.

Предполагается, что новый 508 будет оснащаться 1,2-, 1,6- и 2,0-литровыми моторами. Кроме того, в продажу поступит гибридная модификация с силовой установкой мощностью 300 л. с.