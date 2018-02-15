Новый Citroёn Berlingo представлен официально

Новый Citroёn Berlingo «переехал» с устаревшей модульной платформы PSA PF2 на более современную EMP2, уже знакомую нам по ряду моделей Citroёn и Peugeot. Передний свес кузова авто стал короче, капот — чуть выше, а колесная база увеличилась до 2780 мм. Новый «Берлинго» по сравнению с предшественником также прибавил 20 мм в длину, 40 мм в ширину и 9 мм в высоту, его габариты — 4400/1850/1810 мм.

Еще одно нововведение — удлиненная модификация XL для пассажирской версии. Колесная база таких автомобилей равняется 2970 мм, а общая длина — 4750 мм. В качестве опции клиентам, заинтересовавшимся Berlingo XL, предложат установить третий ряд с двумя посадочными местами.