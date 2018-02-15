Новый Citroёn Berlingo представлен официально

Фото: www.netcarshow.com
Компания Citroёn презентовала «каблучок» Berlingo третьей генерации. Публичная премьера новинки состоится на Женевском автосалоне, а европейские продажи модели стартуют во второй половине нынешнего года.
Виктория Базылева

Новый Citroёn Berlingo «переехал» с устаревшей модульной платформы PSA PF2 на более современную EMP2, уже знакомую нам по ряду моделей Citroёn и Peugeot. Передний свес кузова авто стал короче, капот — чуть выше, а колесная база увеличилась до 2780 мм. Новый «Берлинго» по сравнению с предшественником также прибавил 20 мм в длину, 40 мм в ширину и 9 мм в высоту, его габариты — 4400/1850/1810 мм.

Еще одно нововведение — удлиненная модификация XL для пассажирской версии. Колесная база таких автомобилей равняется 2970 мм, а общая длина — 4750 мм. В качестве опции клиентам, заинтересовавшимся Berlingo XL, предложат установить третий ряд с двумя посадочными местами.

Фото: www.netcarshow.com

Для сменившего поколение «каблучка» положено два двигателя в нескольких степенях форсировки: бензиновый 1,2-литровый турбомотор PureTech мощностью 110 и 130 л. с., а также 1,5-литровый дизельный BlueHDi, генерирующий 75, 100 и 130 сил. С двигателями может трудиться как классическая шестиступенчатая «механика», так и новый восьмидиапазонный «автомат» Aisin, пришедший на смену «роботу».

В списке оснащения нового Berlingo значится мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, система бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и даже проекционный дисплей. Среди систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, считывание дорожных знаков, мониторинг усталости водителя.

Мировой дебют «Берлинго» третьего поколения состоится на моторшоу в Женеве — там же французы покажут его собрата Peugeot Partner. Старт продаж намечен на второе полугодие, но когда новинка доберется до нас — пока неизвестно.

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15 февраля 2018
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