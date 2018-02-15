Объявлена дата премьеры нового Volvo V60

В нашей стране Volvo V60 продается в единственной «внедорожной» модификации Cross Country. Продается, но нельзя сказать, что покупается. В прошлом году официальные дилеры сумели реализовать всего 72 машины. И без того мизерные объемы сократились по сравнению с 2016 еще на 47,7%.

Стоит отметить, что к универсалу снижается интерес не только в России, но и в других странах. Спасти ситуацию призвано второе поколение модели, премьера которого состоится уже на следующей неделе — 21 февраля. И на сегодняшний день это единственное, что известно о новой машине.

Никаких подробностей представители Volvo в преддверии презентации не раскрывают. По предварительным данным, помимо бензиновых и дизельных моторов, следующий V60 обзаведется двумя гибридными силовыми установками. Разумеется, универсал получит и передовые системы безопасности, которыми так хвастается шведская марка.