Tesla vs Skoda: седан Superb отправился на Марс

Накануне компания Skoda опубликовала видеоролик с подготовкой к «экспедиции» и самим путешествием. Водителя облачили в экипировку, подобную той, что надета на манекене Starman — руководителе космического корабля Tesla Roadster. Пилот настраивает зеркала заднего вида, регулирует систему освещения и запускает мотор. На дисплее мультимедийного комплекса появляется надпись «Не паникуй, Илон!».

Судя по всему, седану Skoda Superb, оснащенному 280-сильным двигателем, потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до деревни Марс. «Корабль» осуществляет «посадку», и пилота как настоящего героя встречают местные жители с плакатами — они выстраиваются в очередь, чтобы пожать ему руку и сфотографироваться на память.

Надо признать, что шутка «Шкоды» удалась — получилось и впрямь очень забавно. Интересно, как отреагирует на этот чешский «подкол» сам Илон Маск…