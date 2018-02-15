Tesla vs Skoda: седан Superb отправился на Марс

Очередная выходка главы Tesla Илона Маска, запустившего 6 февраля в космос свой Tesla Roadster, активно обсуждается во всем мире. Не смогли оставить столь «значимое» событие без внимания и автопроизводители. К примеру, в Skoda решили, вроде как, последовать примеру Маска и отправить на Марс седан Superb. Правда, чехи определили конечную точку маршрута не на «красной планете», а во французской деревушке с таким же названием.
Накануне компания Skoda опубликовала видеоролик с подготовкой к «экспедиции» и самим путешествием. Водителя облачили в экипировку, подобную той, что надета на манекене Starman — руководителе космического корабля Tesla Roadster. Пилот настраивает зеркала заднего вида, регулирует систему освещения и запускает мотор. На дисплее мультимедийного комплекса появляется надпись «Не паникуй, Илон!».
Судя по всему, седану Skoda Superb, оснащенному 280-сильным двигателем, потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до деревни Марс. «Корабль» осуществляет «посадку», и пилота как настоящего героя встречают местные жители с плакатами — они выстраиваются в очередь, чтобы пожать ему руку и сфотографироваться на память.
Надо признать, что шутка «Шкоды» удалась — получилось и впрямь очень забавно. Интересно, как отреагирует на этот чешский «подкол» сам Илон Маск…