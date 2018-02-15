В Москве представили Lamborghini Urus, но купить его не получится

Фото: АвтоВзгляд
В Москве состоялась официальная презентация Lamborghini Urus — первого кроссовера в истории знаменитой марки. Сами итальянцы называют его Super Sport Utility Vehicle — суперкроссовером.
Вадим Устинов

Несмотря на то, что российским журналистам впервые удалось воочию увидеть этого 650-сильного монстра, покупатели уже успели выстроиться за ним в очередь. Более того, выделенная на нашу страну квота на 2018 год в 50 автомобилей благополучно закрыта. Все машины уже нашли своих владельцев.

Тем, кто не успел, придется ждать, когда компания обьявит квоты на следующий 2019 год. Но судя по всему и она разлетится в течение нескольких недель. По крайней мере, руководство марки на это сильно надеется, так как считает российский рынок одним из приоритетных именно для этой модели.

– На следующий год мы намерены удвоить, а потом и утроить квоту для России, — пообещал генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.

Фото: АвтоВзгляд

Напомним, что Lamborghini Urus вооружен четырехлитровым V8 с двойным наддувом мощностью 650 л. с. и крутящим моментом в 850 Нм. В паре с могучим двигателем трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. До первой сотни машина разгоняется всего за 3,6 секунды, а ее скорость достигает отметки в 305 км/ч.

Системы полного привода для кроссовера взяты у модели Aventador S. Естественно, что автомобиль такого класса располагает пневматической подвеской. Предусмотрено шесть режимов движения, к тому же существует возможность индивидуальной настройки.

Стартовая цена «Уруса» в России составляет 15 200 000 рублей.

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15 февраля 2018
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