В Москве представили Lamborghini Urus, но купить его не получится

Несмотря на то, что российским журналистам впервые удалось воочию увидеть этого 650-сильного монстра, покупатели уже успели выстроиться за ним в очередь. Более того, выделенная на нашу страну квота на 2018 год в 50 автомобилей благополучно закрыта. Все машины уже нашли своих владельцев.

Тем, кто не успел, придется ждать, когда компания обьявит квоты на следующий 2019 год. Но судя по всему и она разлетится в течение нескольких недель. По крайней мере, руководство марки на это сильно надеется, так как считает российский рынок одним из приоритетных именно для этой модели.

– На следующий год мы намерены удвоить, а потом и утроить квоту для России, — пообещал генеральный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали.