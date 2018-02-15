В России продают уникальный Rolls-Royce по цене пяти московских квартир

Четырехместный кабриолет Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe дебютировал на Детройтском автосалоне в 2007 году. По словам представителей компании, при разработке автомобиля команда дизайнеров вдохновлялась образами классических гоночных яхт тридцатых годов минувшего столетия.

«Фантомы» Drophead Coupe выпускаются компанией Rolls-Royce и сей день. Машины оснащаются 6,7-литровым V12 производства BMW — этот двигатель развивает мощность 460 л. с. и максимальный крутящий момент 720 Нм. Мотор, работающий в паре с восьмиступенчатым «автоматом», разгоняет «корабль» массой 2,5 тонны до первой сотни всего за 5,8 секунды.

На сегодняшний день британцы собрали всего 37 кабриолетов Drophead Coupe, и один из них продается на вторичном российском рынке. Стать обладателем уникальной машины можно, заплатив 52,5 млн. рублей.

Кстати, в описании объявления, размещенного на «Юле», говорится о том, что на одометре выпущенного в 2014 году «Фантома» всего 2468 километров. Количество прежних владельцев — двое.