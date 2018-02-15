В России стартовали продажи обновленного Chevrolet Tahoe

Посвежевшие Chevrolet Tahoe уже поступили в шоу-румы российских дилеров — потенциальные покупатели могут пройти тест-драйв и испытать автомобиль, что называется, в деле. Кстати, в нашу страну внедорожники поставляются из США, их производство налажено на заводе General Motors в штате Техас.

Пожалуй, главной особенностью «Тахо» нового модельного года является его силовой агрегат, в состав которого входит 6,2-литровый EcoTec и восьмиступенчатый «автомат». Восьмицилиндровый V-образный мотор, развивающий 426 л. с., демонстрирует, как уверяет производитель, «превосходную динамику при невероятно низком расходе топлива». Внедорожник потребляет в смешанном цикле 13,4 литра на 100 километров.