В России стартовали продажи обновленного Chevrolet Tahoe

Фото: Chevrolet
Российские дилеры Chevrolet приступили к приему заказов на обновленный внедорожник Tahoe. Вездеход 2018 модельного года обзавелся новым мощным 6,2-литровым двигателем, а также восьмиступенчатой автоматической коробкой с возможностью ручного переключения передач.
Виктория Базылева

Посвежевшие Chevrolet Tahoe уже поступили в шоу-румы российских дилеров — потенциальные покупатели могут пройти тест-драйв и испытать автомобиль, что называется, в деле. Кстати, в нашу страну внедорожники поставляются из США, их производство налажено на заводе General Motors в штате Техас.

Пожалуй, главной особенностью «Тахо» нового модельного года является его силовой агрегат, в состав которого входит 6,2-литровый EcoTec и восьмиступенчатый «автомат». Восьмицилиндровый V-образный мотор, развивающий 426 л. с., демонстрирует, как уверяет производитель, «превосходную динамику при невероятно низком расходе топлива». Внедорожник потребляет в смешанном цикле 13,4 литра на 100 километров.

Фото: Chevrolet

Обновленный Chevrolet Tahoe продается как в семи-, так и в восьмиместном исполнении. Сиденья второго и третьего рядов легко складываются, образуя вместительное багажное пространство объемом до 2680 литров. Кстати, электропривод грузового отсека оснащен hands-free — чтобы открыть или закрыть пятую дверь достаточно провести ногой под задним бампером. Не инновационная, но весьма удобная функция.

Во всех комплектациях «Тахо» располагают проекционным дисплеем, транслирующим информацию с приборной панели или мультимедийного комплекса на лобовое стекло. Также предусмотрен дистанционный запуск двигателя, активирующий заранее установленные настройки климатической системы.

Остается лишь добавить, что Chevrolet Tahoe 2018 года продается по цене от 3 450 000 рублей.

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15 февраля 2018
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