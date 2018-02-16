Toyota отзывает более 20 000 пожароопасных автомобилей

К счастью для россиян, под сервисную акцию подпадают лишь те автомобили, что были проданы официальными дилерами в Северной Америке. Там отзываются Lexus RC F, GS F, а также LC 500. Как сообщают зарубежные СМИ, на этих автомобиля выявлен дефект крышки топливного насоса, которая со временем трескается и пропускает горючее. А течь топлива, как известно, может привести к возгоранию транспортного средства.

Пожароопасными признаны и популярные седаны Toyota Camry, передвигающиеся по дорогам США. У них некорректно подведены топливные магистрали — как и в случае с отзывными «Лексусами» существует вероятность утечки и дальнейшего воспламенения.

Владельцы потенциально неисправных «Камри» начнут получать приглашения на сервис в конце марта. Обладателей дефектных Lexus оповестят чуть позже — в начале апреля. Все работы будут проведены механиками дилерских центров совершенно бесплатно.