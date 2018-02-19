Российских чиновников пересаживают на автомобили проекта «Кортеж»

В интервью «Ведомостям» глава Минпромторга сообщил, что в 2018 году седаны, минивэны и лимузины проекта «Кортеж», построенные на единой модульной платформе, будут проходить так называемую опытную эксплуатацию и дополнительную сертификацию. Согласно плану, до декабря научный центр «НАМИ» произведет еще семьдесят автомобилей для первых лиц государства.

– До конца следующего года должны выпустить и добавить к линейке внедорожник, — говорит Денис Мантуров. — Лично я дождусь появления этого автомобиля. Но, скорее всего, у меня, как и у других членов правительства, будет седан. Правда, сомневаюсь, что в этом году удастся пересесть на него.

Напомним, что работа над автомобилями проекта «Кортеж» ведется с 2013 года. По предварительным данным, в модельный ряд, помимо седана, лимузина, минивэна и внедорожника, также войдет кабриолет. Машины с открытым верхом будут использовать при проведении парадов и прочих торжественных мероприятий.