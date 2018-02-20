KIA готовит к премьере новый Quoris

Судя по изображению, представленному компанией KIA, и ранее опубликованным шпионским фотографиям, Quoris второго поколения получил перелицованные бамперы, светодиодную оптику и 19-дюймовые колесные диски. В целом, кажется, седан стал более спортивным.

Официально никаких подробностей о новинке представители KIA пока не раскрывают. По предварительным данным, следующий «Кворис» построен на базе моделей Genesis G80 и G90. Вероятнее всего, у своих собратьев он позаимствует систему полного привода и двигатели с турбонаддувом.

Впрочем, существует и другое мнение, что моторная гамма K900 осталась без изменений. Как бы там ни было, в компании прояснят ситуацию совсем скоро — публичная презентация автомобиля состоится уже в марте.

Напомним, что на сегодняшний день KIA Quoris продается в России по цене от 2 719 900 рублей. Когда до нас доберется седан, сменившее поколение, пока непонятно.