KIA готовит к премьере новый Quoris

Фото: KIA
Компания KIA опубликовала первое тизерное изображение следующей генерации седана K900, более известного в России как Quoris. Кроме того, представители марки подтвердили, что официальная премьера новинки состоится на автосалоне Нью-Йорке, который откроется в марте.
Виктория Базылева

Судя по изображению, представленному компанией KIA, и ранее опубликованным шпионским фотографиям, Quoris второго поколения получил перелицованные бамперы, светодиодную оптику и 19-дюймовые колесные диски. В целом, кажется, седан стал более спортивным.

Официально никаких подробностей о новинке представители KIA пока не раскрывают. По предварительным данным, следующий «Кворис» построен на базе моделей Genesis G80 и G90. Вероятнее всего, у своих собратьев он позаимствует систему полного привода и двигатели с турбонаддувом.

Впрочем, существует и другое мнение, что моторная гамма K900 осталась без изменений. Как бы там ни было, в компании прояснят ситуацию совсем скоро — публичная презентация автомобиля состоится уже в марте.

Напомним, что на сегодняшний день KIA Quoris продается в России по цене от 2 719 900 рублей. Когда до нас доберется седан, сменившее поколение, пока непонятно.

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20 февраля 2018
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