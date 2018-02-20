Объявлена дата премьеры самого мощного суперкара в истории Ferrari

Информация о том, что в Ferrari планируют выпустить новую более мощную версию своего суперкара Ferrari 488 GTB, просочилась в СМИ еще в начале года. Уже тогда было известно, что под капотом самого динамичного в истории марки автомобиля поселится 3,9-литровый V8 с наддувом, позаимствованный у 488 Challenge. Правда, для новинки мотор форсировали с 670 до 700 л. с.

До настоящего времени название новой модификации держалось в секрете. Очевидно, итальянцы рассчитывали сохранить интригу до официальной премьеры машины, которая состоится 6 марта на Женевском автосалоне. Однако журналисты все же разузнали, как будет обозначаться новинка — по данным издания Autocar, ее наименовали Ferrari 488 GTB Pista.

По сравнению с обычным 488 GTB новая Pista примерно на 10% легче благодаря широкому использованию углепластика. Машину оснастили выполненными из карбона капотом, бамперами, задним спойлером, а также приборной панелью и центральным тоннелем. Помимо снижения массы, инженерам удалось добиться и улучшения аэродинамики — примерно на 20%.