В России продается подержанная Tesla Model 3

Буквально на прошлой неделе Tesla Moscow Club, являющийся неофициальным дилером американской марки в России, приступил к приему заказов на новую Model 3. Илон Маск, глава компании Tesla, позиционирует этот седан как бюджетную альтернативу старшей Model S, но в нашей стране цены на новинку варьируются от 3,8 до 5,5 млн. рублей — не очень то бюджетно. Нельзя сказать, что и за границей прайсы менее «кусачие».

Несмотря на вздутый, совершенно неадекватный ценник, за электрокаром уже выстроились очереди. По некоторым данным, на сегодняшний день Tesla имеет порядка 400 000 предварительных заказов. Но пока что с конвейера сошло всего 2700 автомобилей — и это, представьте, за полгода! Среди тех счастливчиков, что получили свое авто в числе первых, оказалась и Tesla Moscow Club — именно этой компании принадлежит единственный в России Model 3.