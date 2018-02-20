В России продается подержанная Tesla Model 3

Фото: auto.ru
До России добрался первый экземпляр электрического седана Tesla Model 3, который сразу же оказался на вторичном рынке. За машину, проехавшую 5200 километров, нынешний владелец просит без малого 6 млн. рублей.
Виктория Базылева

Буквально на прошлой неделе Tesla Moscow Club, являющийся неофициальным дилером американской марки в России, приступил к приему заказов на новую Model 3. Илон Маск, глава компании Tesla, позиционирует этот седан как бюджетную альтернативу старшей Model S, но в нашей стране цены на новинку варьируются от 3,8 до 5,5 млн. рублей — не очень то бюджетно. Нельзя сказать, что и за границей прайсы менее «кусачие».

Несмотря на вздутый, совершенно неадекватный ценник, за электрокаром уже выстроились очереди. По некоторым данным, на сегодняшний день Tesla имеет порядка 400 000 предварительных заказов. Но пока что с конвейера сошло всего 2700 автомобилей — и это, представьте, за полгода! Среди тех счастливчиков, что получили свое авто в числе первых, оказалась и Tesla Moscow Club — именно этой компании принадлежит единственный в России Model 3.

Фото: auto.ru

Любопытно, что нынешний владелец не захотел оставлять этот сомнительный аппарат себе, а решил подзаработать, выставив его на продажу на портале «Авто.ру». Как мы уже говорили, новая Model 3 в топовом исполнении предлагается по цене от 5,5 млн. рублей. Можно внести задаток в размере 145 000 целковых и встать в очередь, растянувшуюся на несколько лет, а можно переплатить 450 000 «деревянных» и приобрести авто в комплектации Long Range прямо сейчас — подержанную машину отдают за 5 950 000.

В описании объявления говорится, что этот экземпляр сошел с конвейера в 2018 году. В паспорте транспортного средства (ПТС) значится лишь один владелец, на одометре седана — 5238 километров. В движение заднеприводная «тройка» приводится 258-сильным электромотором. Как утверждает продавец, авто разгоняется до 225 км/ч, а его максимальная дальность хода составляет 499 километров.

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20 февраля 2018
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