Как Tesla унизила Mercedes-Benz и BMW

Против фактов, как говорится, не попрешь. Но вполне можно поспорить по поводу их трактовки. Итак, авторитетная компания JATO Dynamics закончила анализ мирового авторынка и опубликовала результаты своего исследованию. Согласно им, в Европе электромобиль Tesla Model S разошелся в 2017 году тиражом 16 132 штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Он опередил по продажам люксовые седаны Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии и Audi А8. Так, штутгартцы смогли реализовать «эсок» лишь на 3% больше — 13 359 экземпляров, а баварцы — на 13% меньше «семерок», то есть, 11 735 автомобилей. При этом, уже несколько лет «Тесла» популярнее немецких люксовых авто в США.

Обидно за немцев? На самом деле, переживать рано. Во-первых, не такая уж это и сенсация, поскольку по данным Forbes подобное уже случилось в 2015 году, и мир от этого не рухнул. Тогда Model S купили 15 787 европейцев, а S-class, скажем,— только 14 990.

Второе сомнение возникает по поводу уже самой правомочности такого сопоставления. Ибо в сегмент «лакшери» все эти автомобили попадают в единственном случае — если ориентироваться исключительно на ценовые категории. То есть, к Mercedes-Benz, BMW и Audi никаких претензий нет. Они возникают только при разговоре о Tesla. Впрочем, даже сам нахальный Маск робко открещивается от такой чести, поскольку знает: до Luxury его электрокарам далеко, как до Марса. Производство на колене, неудовлетворительное качество сборки — обо всем этом портал «АвтоВзгляд» уже писал.