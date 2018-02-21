Как Tesla унизила Mercedes-Benz и BMW

Фото: www.edmunds.com
Американский седан на электрической тяге Tesla Model S обошел по итогам продаж в 2017 году в Европе, достаточно скептически относящейся даже к традиционным автомобилям из-за океана, заслуженные немецкие модели — штутгартский S-класс и баварскую 7-ю серию. Сенсация? Вовсе нет.
Эдуард Раскин

Против фактов, как говорится, не попрешь. Но вполне можно поспорить по поводу их трактовки. Итак, авторитетная компания JATO Dynamics закончила анализ мирового авторынка и опубликовала результаты своего исследованию. Согласно им, в Европе электромобиль Tesla Model S разошелся в 2017 году тиражом 16 132 штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Он опередил по продажам люксовые седаны Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии и Audi А8. Так, штутгартцы смогли реализовать «эсок» лишь на 3% больше — 13 359 экземпляров, а баварцы — на 13% меньше «семерок», то есть, 11 735 автомобилей. При этом, уже несколько лет «Тесла» популярнее немецких люксовых авто в США.

Обидно за немцев? На самом деле, переживать рано. Во-первых, не такая уж это и сенсация, поскольку по данным Forbes подобное уже случилось в 2015 году, и мир от этого не рухнул. Тогда Model S купили 15 787 европейцев, а S-class, скажем,— только 14 990.

Второе сомнение возникает по поводу уже самой правомочности такого сопоставления. Ибо в сегмент «лакшери» все эти автомобили попадают в единственном случае — если ориентироваться исключительно на ценовые категории. То есть, к Mercedes-Benz, BMW и Audi никаких претензий нет. Они возникают только при разговоре о Tesla. Впрочем, даже сам нахальный Маск робко открещивается от такой чести, поскольку знает: до Luxury его электрокарам далеко, как до Марса. Производство на колене, неудовлетворительное качество сборки — обо всем этом портал «АвтоВзгляд» уже писал.

Фото: www.youtube.com / пользователь CarComparison

Те, кто хоть раз посидел в салоне американского чуда техники, прекрасно знают о том, что там царит суровый минимализм, и материалы в отделке используются невысокого качества. По комфортабельности машину также не отнесешь к роскошному сегменту. Желающие в этом убедиться могут попробовать, к примеру, семерочные баварские кресла «Комфорт» и самостоятельно провести сравнение. А ведь именно эти параметры определяют принадлежность модели к сегменту «лакшери» больше, чем технические характеристики.

Впрочем, если говорить о технике, то и тут вопросов не меньше. Положим, динамика у электромобилей изначально на высоте. А как насчет управляемости, настройки подвески? Вряд ли Tesla сможет играть в этой области на равных с мэтрами мирового автомобилестроения.

— Европейским автопроизводителям стоит ускорить «электрификацию» модельного ряда, потому что у покупателей создается впечатление, что они отстают в этой гонке,— комментирует проигрыш Большой немецкой тройки аналитика JATO Фелипе Муньос.

У меня есть другое предложение. Европейским автопроизводителям стоит потребовать льготы на покупку своих люксовых моделей и на эксплуатационные затраты, сопоставимые с теми, что даются правительствами на электромобили. И тогда уже оценивать реальную конкурентоспособность автомобилей.

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21 февраля 2018
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