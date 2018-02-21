Компания Porsche отказалась от дизельных двигателей

Фото: www.netcarshow.com
С конвейеров завода Porsche в германском Лейпциге сошли последние автомобили Macan S Diesel и Panamera 4S Diesel — автостроитель больше не будет выпускать машины на тяжелом топливе. К такому решению штутгартцев подтолкнуло ужесточение требований к выбросам вредных веществ дизельными моторами.
Виктория Базылева

По данным издания Autocar, на дизельные модификации моделей Macan и Panamera в прошлом году пришлось не более 15% от общего объема реализованных по всему миру автомобилей. Результаты продаж свидетельствуют о том, что машины, укомплектованные бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками, пользуются у покупателей большей популярностью.

По словам исполнительного директора Porsche Оливера Блюма, компания потеряла интерес к дизельным авто, поскольку их приобретают по большей части лишь в Европе. Вместо того, чтобы инвестировать средства в развитие двигателей на «солярке», штутгартцы удвоили суммы, выделяемые на электрификацию.

Наверняка отказ от модификаций с моторами на тяжелом топливе обусловлен еще и «дизельным скандалом», разгоревшимся несколько лет назад. Напомним, летом минувшего года компанию Porsche обязали отозвать более 22 000 кроссоверов Cayenne для обновления программного обеспечения. Кроме того, экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала против производителя иск, требуя взыскать с него 110 млн. евро.

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21 февраля 2018
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