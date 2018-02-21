Новые подробности о Toyota Camry следующего поколения для России

Фото: www.netcarshow.com
По предварительным данным, российские продажи новой Toyota Camry начнутся уже в апреле. Техническую информацию о новинке официальные представители компании раскрывать не спешат, однако журналистам все же удалось выяснить некоторые подробности.
Виктория Базылева

Согласно неподтвержденным данным, полученным от дилеров, следующая Toyota Camry будет продаваться в нашей стране в десяти различных комплектациях и в трех модификациях. В моторную гамму седана войдут двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с., 181-сильный агрегат объемом 2,5 литра, а также V6, генерирующий 249 сил. С базовым и средним моторами трудится уже знакомая нам шестиступенчатая АКП, а вот топовому двигателю пару составит новый восьмидиапазонный «автомат».

Также стало известно, что следующая Camry построена на модульной платформе GA-K — одной из трех версий базы TNGA, которая используется японцами с 2015 года. Это говорит нам о том, что новинка кардинально отличается от своего предшественника и является по сути совершенно новой машиной. Как сообщает Autonews, инженеры поработали над прочностью лонжеронов, порогов, центрального тоннеля и пола, а в зонах, подверженных наибольшей нагрузке, они применили лазерную сварку.

Фото: www.netcarshow.com

Колесная база «Камри» увеличилась на 50 мм — места для ног задних пассажиров станет чуть больше. А вот багажник, напротив, станет менее вместительным, его объем — 493 литра против 506 л у нынешней версии. Предполагается, что управляемость седана улучшится благодаря перемещению электроусилителя с рулевого вала на рейку. Кроме того, этому должна способствовать замена задней подвески типа McPherson на многорычажную. Получилось ли у японцев реализовать задуманное — скоро узнаем.

Любопытно, что с переходом Camry на новую платформу уменьшился и без того невысокий клиренс — со 160 до 150 мм. К слову сказать, у Mazda6 дорожный просвет равняется 165 мм, а у KIA Optima, которая обошла в январе «Камри» по продажам — 155 мм. Но несмотря на это, высота переднего бампера у седана осталась прежней — под ним, как и раньше, спокойно проходит небольшой бордюрчик.

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21 февраля 2018
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