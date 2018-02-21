Новые подробности о Toyota Camry следующего поколения для России

Согласно неподтвержденным данным, полученным от дилеров, следующая Toyota Camry будет продаваться в нашей стране в десяти различных комплектациях и в трех модификациях. В моторную гамму седана войдут двухлитровый двигатель мощностью 150 л. с., 181-сильный агрегат объемом 2,5 литра, а также V6, генерирующий 249 сил. С базовым и средним моторами трудится уже знакомая нам шестиступенчатая АКП, а вот топовому двигателю пару составит новый восьмидиапазонный «автомат».

Также стало известно, что следующая Camry построена на модульной платформе GA-K — одной из трех версий базы TNGA, которая используется японцами с 2015 года. Это говорит нам о том, что новинка кардинально отличается от своего предшественника и является по сути совершенно новой машиной. Как сообщает Autonews, инженеры поработали над прочностью лонжеронов, порогов, центрального тоннеля и пола, а в зонах, подверженных наибольшей нагрузке, они применили лазерную сварку.