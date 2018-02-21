Опубликованы первые официальные фотографии нового Peugeot 508

Мы видели новый Peugeot 508 уже с десяток раз на многочисленных шпионских фотографиях. И хотя тестовые экземпляры скрывались от любопытных глаз за плотной камуфляжной пленкой, было понятно, что новинка унаследует черты концептуального Exalt, представленного широкой публике четыре года назад. Опубликованные накануне официальные снимки это подтвердили.

Интерьер новинки французы переработали полностью. В салоне седана изменилось буквально все: от места расположения кнопки аварийной остановки до формы селектора коробки передач. Появилась фирменная технология обустройства водительского места i-Cockpit с приплюснутым снизу ободом рулевого колеса и полностью цифровой приборной панелью.

По данным Autocar, в моторную гамму «пятьсот восьмого» войдут бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра. Кроме того, спустя некоторое время в продажу поступит гибридная модификация с установкой мощностью 300 л. с. Со всеми моторами будет трудиться шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Получит ли седан в качестве альтернативы «механику» — пока неизвестно.