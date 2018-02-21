Peugeot покажет на Женевском автосалоне новый Rifter

Фото: www.netcarshow.com
Компания Peugeot презентовала каблучок Rifter, который идет на смену модели Partner. Публичная премьера новинки, разделившей платформу с новыми Citroёn Berlingo и Opel Combo, состоится на Женевском моторшоу 6 марта.
Виктория Базылева

На прошлой неделе компания Citroёn представила Berlingo третьего поколения, теперь же о своем новом Partner, который получил название Rifter, рассказали и в Peugeot. Как и его собратья, «Рифтер» построен на модульной платформе EMP2. Фургончик будет продаваться в пяти- и семиместном исполнениях, в стандартной и удлиненной модификациях.

Peugeot Rifter оснащается на выбор покупателя одним из двух двигателей с несколькими степенями форсировки. Речь идет о бензиновом 1,2-литровом турбомоторе PureTech мощностью 110 и 130 л. с., а также 1,5-литровом дизельном BlueHDi в 75, 100 и 130 сил. С двигателями работает классическая шестиступенчатая «механика» и новый восьмидиапазонный «автомат» Aisin, пришедший на смену «роботу».

Фото: www.netcarshow.com

В список оснащения нового Rifter вошел мультимедийный комплекс с восьмидюймовым дисплеем, система бесключевого доступа и запуска мотора кнопкой, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз и проекционный дисплей. Среди систем безопасности — адаптивный круиз-контроль, считывание дорожных знаков, мониторинг усталости водителя.

Остается лишь добавить, что сроки появления новинки в шоу-румах российских дилеров пока не называются. Вероятно, представители компании объявят хотя бы ориентировочную дату начала продаж во время официальной премьеры модели на Женевском автосалоне.

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21 февраля 2018
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