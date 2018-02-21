Peugeot покажет на Женевском автосалоне новый Rifter

На прошлой неделе компания Citroёn представила Berlingo третьего поколения, теперь же о своем новом Partner, который получил название Rifter, рассказали и в Peugeot. Как и его собратья, «Рифтер» построен на модульной платформе EMP2. Фургончик будет продаваться в пяти- и семиместном исполнениях, в стандартной и удлиненной модификациях.

Peugeot Rifter оснащается на выбор покупателя одним из двух двигателей с несколькими степенями форсировки. Речь идет о бензиновом 1,2-литровом турбомоторе PureTech мощностью 110 и 130 л. с., а также 1,5-литровом дизельном BlueHDi в 75, 100 и 130 сил. С двигателями работает классическая шестиступенчатая «механика» и новый восьмидиапазонный «автомат» Aisin, пришедший на смену «роботу».