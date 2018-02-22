Skoda привезет в Женеву новые версии моделей Octavia и Superb

О том, что на моторшоу в Женеве состоится премьера посвежевшей Fabia и Kodiaq в особой комплектации Laurin and Klement, представители Skoda объявили еще некоторое время назад. Сейчас же стало известно, что помимо этих моделей, журналисты и посетители выставки увидят новые модификации лифтбэка Octavia и седана Superb.

Никакой конкретной информации о «горячей» Octavia RS 245 с пакетом Challenge Plus в компании пока не раскрывают. По данным Motor1, лифтбэк в этом исполнении отличается от обычной RS 245 не только внешне, но и внутренне. К примеру, автомобиль укомплектовали цифровой приборной панелью, хотя ранее «Октавии» никогда не оснащались виртуальным кокпитом.

Кроме того, чехи готовят к премьере новую версию Superb. Флагманский седан обзавелся двухлитровым 268-сильным мотором, работающим в паре с семидиапазонной роботизированной коробкой передач. Какие колеса выступают ведущими, представители Skoda не уточняют. Вероятнее всего, машина располагает системой полного привода.

На сегодняшний день это вся официальная информация, полученная от Skoda. Более подробно о новинках, очевидно, расскажут в день их премьеры — 6 марта.