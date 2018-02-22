Темпы роста российского автопрома резко упадут

Несмотря на оптимистичные результаты 2017 года, когда рынок впервые после многолетнего падения продемонстрировал рост в 11,9%, а также поразительный скачок на 31,3% в январе года текущего, ожидать дальнейших чудес не стоит. К таким выводам пришло большинство участников Форума автобизнеса ForAuto.

Действительно, базовые экономические показатели, приведшие в 2013-м отрасль к кризису, почти не изменились, а многие даже ухудшились. В первую очередь, снизились реальные доходы населения, и роста зарплат в ближайшем будущем вряд ли кто-то всерьез ожидает. В свою очередь, автопроизводители не собираются снижать на постоянной основе цены на свою продукцию. Вероятнее всего, они органичатся лишь кратковременными маркетинговыми акциями, которые не могут существенно поднять интерес людей к покупке машины.

Поэтому основным фактором роста рынка станет исключительно отложенный спрос. Средний возраст авто в России на сегодняшний день составляет 12,5 лет. Кроме того, в 2018 году психологической пятилетней отметки достигают машины, купленные до кризиса. Эти две группы покупателей могут немного приподнять продажи автомобилей бюджетной и средней ценовой категориии.

В первом полугодии оживлению торговли будет способствовать господдержка по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», государственные средства быстро закончатся, и дальнейшее поведение рынка будет зависеть от того, продлит ли правительство их действие программ, или нет.

Впрочем, портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в конечном счете объем продаж все равно будет определять уровень доходов населения.