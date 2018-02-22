В России стартовали продажи новой версии KIA Picanto

Фото: KIA
Час «икс» настал: российские дилеры KIA открыли продажи хетчбэка Picanto в новомодной модификации X-Line, представленной широкой аудитории на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне. Стартовый ценник новинки — 809 900 рублей.
Вячеслав Василенко

Для тех, кто хочет выделяться из потока корейцы выпустили «малыша» в стильном костюме X-Line. Теперь автомобиль козыряет псевдовнедорожным пластиковым обвесом, модными бамперами и молдингами, а также двухстволкой выхлопной системы и иной решеткой радиатора. Финальным аккордом стали эффектного дизайна диски 15-го диаметра.

В салоне рюшечек не меньше. Тут вам и отделка из искусственной кожи с контрастной прострочкой, и алюминиевые накладки на педали, и логотип, указывающий на принадлежность авто к эксклюзивному изданию.

Под капотом KIA Picanto X-Line разместился знакомый нам 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 84 «лошадки», выступающий в паре с четырехдиапазонным «автоматом».

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22 февраля 2018
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